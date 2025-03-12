Врач Дианова: избыток черного чая приводит к истощению нервной системы

В черном чае содержится кофеин, поэтому не стоит употреблять этот напиток в неограниченном количестве. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в интервью Ura.ru .

По словам специалиста, лучше не употреблять больше четырех чашек черного чая в течение дня. В одной чашке емкостью 200 миллилитров содержится примерно 40–70 миллиграммов кофеина. Суточная норма кофеина — 400 миллиграммов, ее превышать нельзя, иначе нервная система истощается, приводит слова врача сайт RT.

Поэтому важно следить за количеством выпитого чая. После 18:00 бодрящий напиток лучше не пить, посоветовала доктор Дианова.