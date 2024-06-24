Врач Денисова развеяла миф о том, что кофе с молоком вреднее обычного

Сочетание кофе с молоком не очень оправданно, однако это не означает, что эти напитки нельзя употреблять вместе, рассказала «Аргументам и фактам» врач-диетолог Наталья Денисова.

Как написали «Известия», содержащиеся в кофе танины действительно ухудшают всасывание минеральных веществ, в том числе кальция. При этом молоко не является единственным источником этого минерала. Среди продуктов, где можно встретить кальций, выбор достаточно велик: это сыр, рыбные консервы, фасоль и так далее.

Денисова порекомендовала выпивать за день не более трех-четырех чашек кофе и, желательно, без добавления сахара.