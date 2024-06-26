Врач Денисова посоветовала россиянам быть более осторожными при употреблении редких блюд этнической кухни

Старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова в разговоре с «Газетой.Ru» призвала россиян быть более осторожными при употреблении редких блюд этнической кухни. Она рассказала, что часто туристы сталкиваются с аллергической реакцией на незнакомые пищевые продукты.

Ранее СМИ писали, что в России в этом году внутренний туризм вырос на 12-20% по сравнению с прошлым годом. Особенно эти цифры касаются гастротуризма.

По словам Денисовой, любое незнакомое блюдо следует пробовать осторожно, начиная с небольшой порции, иначе возможно обострение хронических заболеваний пищеварительной системы. На Кавказе, как заметила медик, подают очень острую пищу, а на севере России распространены жирные блюда.