Врач Денисенко рекомендовала не размещать сырое мясо рядом с готовыми блюдами в холодильнике

Диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по хранению продуктов в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, большинство продуктов, закупаемых для праздничного стола, продаются в охлажденном виде и хранятся при постоянной температуре.

«При нулевой температуре размножение микроорганизмов начинается на шестые-восьмые сутки хранения», — предупредила врач.

Диетолог посоветовала правильно распределять продукты по полкам холодильника, использовать герметичную посуду и не размещать сырое мясо рядом с готовыми блюдами. Регулярная уборка холодильника с содой или лимонным соком помогает снизить количество бактерий.