Врач Денисенко рассказала о продуктах, которые полезны для сна

Врач-диетолог Людмила Денисенко поделилась с KP.RU продуктами, которые помогут сделать поздний ужин не только допустимым, но и полезным для сна.

Одним из популярных советов является массаж ступней кунжутным маслом перед сном, который помогает расслабиться и улучшает качество сна. Чай с добавлением мускатного ореха также способствует быстрому засыпанию и глубокому сну.

Денисенко подчеркнула, что индейка является отличным источником триптофана — аминокислоты, необходимой для синтеза гормона сна мелатонина. Бутерброд с индейкой на зерновом хлебе может помочь заснуть, если человек страдает бессонницей.

Кроме того, врач рекомендует употреблять молочные продукты, бананы, финики и миндаль, которые содержат магний и кальций, успокаивающие мышцы и нервы. Вишневый сок также способствует выработке мелатонина, что улучшает качество сна.