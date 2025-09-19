Врач Денисенко рассказала, что продукты со сладким вкусом особенно полезны осенью

С наступлением осени важно уделить внимание правильному питанию. В этот период организм нуждается в поддержке, чтобы справиться с изменениями погоды и укрепить иммунитет. Врач-диетолог Людмила Денисенко поделилась с KP.RU рекомендациями по выбору продуктов для осеннего рациона.

Врач отметила, что продукты со сладким вкусом особенно полезны в это время года. «Конечно, мне, как диетологу, странно было бы советовать сладкое на каждый день, но, согласно китайскому учению, чем больше сладкого включается в меню в это время, тем лучше для здоровья. И для настроения», — подчеркнула она.

Полезными могут быть не только фрукты и мед, но и говядина. Иногда можно позволить себе натуральные десерты. Также врач упомянула о возможности включения в рацион «нежных» кондитерских изделий, таких как зефир, мармелад, пастила, мороженое и сладкие каши.

Не стоит забывать и о горьких продуктах, таких как баранина, пшено, сухофрукты и некоторые овощи. Сочетание сладкого и горького помогает организму лучше справляться с сезонными изменениями.