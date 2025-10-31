Врач Денисенко рассказала, что горький шоколад и зеленые овощи помогут укрепить иммунитет и улучшить память ребенка

Врач-диетолог, эксперт KP.RU Людмила Денисенко перечислила продукты, которые стоит включить в ежедневный рацион ребенка для поддержания его памяти и иммунитета.

По словам эксперта, в простудный сезон особенно важны витамины группы В, которые помогают укрепить иммунитет, а также питают уставший мозг и поддерживают хорошее настроение в периоды стресса и интенсивных нагрузок.

Денисенко назвала семь продуктов, полезных для мозга и нервной системы: зеленые овощи, авокадо, бананы, орехи, яйца, шоколад и морская рыба. Они помогают улучшить память, концентрацию и эмоциональный фон, а также укрепить иммунитет.

Важно не только включать эти продукты в рацион, но и правильно их подавать. Например, овощи лучше есть сырыми или слегка обваренными, а шоколад — горьким и в небольших количествах. Такой подход поможет ребенку быть спокойнее и сообразительнее, а также защитит от сезонных простуд, подчеркнула Денисенко.