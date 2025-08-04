Врач Денисенко призвала отказаться от покупки разрезанного арбуза

С приходом сезона арбузов любители этого лакомства задумываются о том, как сохранить его свежим после разреза. Диетолог и санитарный врач Людмила Денисенко поделилась с KP.RU секретами правильного хранения.

По словам специалиста, покупать разрезанные арбузы не стоит: «Продавцы не моют арбузы (а именно на поверхности скапливаются вредные бактерии). И вряд ли моют ножи, с которых бактерии могут проникнуть в мякоть».

Это также относится к арбузам, из которых вырезают кусочки для пробы.

Для сохранения сочности арбуз следует накрыть пищевой пленкой разрезом вниз. Это ограничит доступ воздуха и бактерий. Также важно держать арбуз вдали от продуктов с сильным запахом, таких как лук или чеснок, поскольку мякоть легко впитывает ароматы.

Оптимальная температура для хранения — 2–6 градусов. Рекомендуется хранить арбуз не более двух суток, максимум четыре. Если арбуз долго лежал на жаре, его лучше съесть как можно скорее. Нарезанная мякоть в герметичном контейнере может храниться до 5–6 дней, но важно следить за запахом и текстурой. При появлении кислого привкуса или склизкости арбуз нужно выбросить.