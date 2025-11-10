Врач Денисенко предложила бороться с внезапным голодом с помощью мятной пасты

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU поделилась нестандартными методами, которые помогают держать аппетит под контролем.

Для начала она предложила бороться с внезапным голодом с помощью мятной пасты. «Самый простой способ заглушить внеурочный голод — почистить зубы „термоядерной“ мятной пастой. И про язык не забудьте! Или прополоскать рот ополаскивателем с ярким вкусом», — порекомендовала эксперт. После этого любые продукты могут показаться невкусными.

Также врач посоветовала заменить вредные перекусы полезными напитками. Стакан кефира или теплого молока со специями быстро утоляет голод и приносит пользу организму.

Кроме того, Денисенко обратила внимание на то, что физический голод можно спутать с эмоциональным. Чтобы отвлечься, она предложила позвонить друзьям или близким, а для минимизации лишних перекусов — убрать телевизор с кухни.