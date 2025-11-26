Врач Денисенко назвала снижение гормонов основным фактором набора веса у женщин после 40 лет

С возрастом женщины часто сталкиваются с трудностями в контроле веса. Эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко, объяснила KP.RU , почему после 40 лет привычные диеты и тренировки могут оказаться неэффективными.

Денисенко подчеркнула, что щитовидная железа у женщин «около сорока» может стать основным фактором, способствующим набору веса.

«Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен, и, если их количество снижается, то и обмен веществ ухудшается», — пояснила она.

Гипотиреоз, по словам врача, встречается у 10% взрослых и может возникать по множеству причин. Набор веса в этом возрасте может быть вызван различными факторами. Иногда лишние килограммы появляются даже при обычном рационе и уровне активности, что указывает на необходимость медицинского обследования.

Врач отметила, что внезапный рост живота может быть вызван разными причинами: «Опухоли (злокачественные и доброкачественные) матки и яичников, скопление жидкости в брюшной полости (асцит), увеличение длины сигмовидной кишки (долихосигма), да и банальные запоры».

Для контроля веса и поддержания здоровья важно своевременно обращаться к врачу. Ранняя диагностика и корректировка обмена веществ помогают вернуть стройность и снизить риск серьезных проблем со здоровьем.