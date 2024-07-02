Врач Денисенко: морковь и арбуз в рационе помогут получить безопасный загар

Диетолог Людмила Денисенко перечислила продукты, которые помогают приобрести здоровый загар. Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik.

Врач посоветовала включить в рацион индейку, сыр, мясо и говяжью печень. Благодаря содержанию аминокислот эти продукты стимулируют выработку в коже пигмента меланина.

Специалист также рекомендовала обратить внимание на бета-каротин, ведь он способствует приобретению безопасного загара. Источниками данного антиоксиданта являются морковь, арбуз, дыня и абрикосы.

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