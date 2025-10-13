Врач Демьяновская включила людей с варикозной болезнью в группу риска тромбоза

Тромбоз — это заболевание, при котором в кровеносных сосудах образуются сгустки крови, способные вызвать инсульт, инфаркт или тромбоэмболию легочной артерии. По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской, многие случаи тромбоза можно предотвратить. Об этом написал RT .

Характерные признаки тромбоза глубоких вен нижних конечностей: односторонняя отечность, распирающая боль в икре, усиливающаяся при ходьбе, локальное покраснение кожи с синеватым оттенком.

Врач отмечает, что при тромбозе артериальных сосудов преобладают симптомы ишемии, а при нарушении кровотока в головном мозге — признаки инсульта: асимметрия лица, односторонняя слабость, нарушения речи и координации.

В группу риска входят люди с варикозной болезнью, онкологическими заболеваниями, женщины в послеродовой период, а также те, кто часто совершает длительные перелеты или ведет малоподвижный образ жизни.

Для профилактики тромбоза врач советует вставать и двигаться каждый час, пить достаточно воды и включать в рацион овощи, рыбу и продукты, богатые клетчаткой. При варикозе важно наблюдаться у специалиста и носить компрессионный трикотаж.