Врач Демьяновская: в период сезонного подъема случаев ОРВИ следует избегать массовых скоплений людей

В период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ следует избегать массовых скоплений людей, особенно в закрытых помещениях. Если посещение таких мест необходимо, стоит использовать маску, которая поможет снизить риск заражения, советует врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT .

По словам специалиста, вирусы могут передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через контакт с поверхностями. Важно не трогать руками лицо после посещения общественных мест, чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком.

Демьяновская рекомендует поддерживать защитные силы организма при помощи здорового питания, богатого белками, жирами, углеводами, овощами и фруктами. Она отметила, что дети более восприимчивы к инфекциям, так как их иммунная система не так совершенна, как у взрослых. Вакцинация от гриппа тоже снижает риск заражения, но важно обсудить с врачом оптимальные сроки прививки, учитывая возможные ограничения, добавила она.