Врач Демьяновская сообщила, что симптомы клещевого энцефалита могут напоминать ОРВИ

Первые дни заболевания клещевым энцефалитом могут пройти незаметно, так как вирус сначала размножается в клетках крови и периферических тканях, не затрагивая головной мозг. Об этом сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT .

По ее словам, в начале симптомы часто напоминают ОРВИ: повышение температуры до 38–40 градусов, слабость, ломота в мышцах и суставах. В этот период специфические признаки энцефалита практически отсутствуют.

«Пациент может принимать жаропонижающие, заваривать чай с имбирем и лимоном, соблюдать постельный режим и ждать выздоровления. Через несколько дней улучшение действительно может наступить: тогда температура тела снижается, самочувствие улучшается и человек считает, что пошел на поправку», — отметила врач.

Она объяснила, что «светлый промежуток» при двухволновом течении клещевого энцефалита может длиться от одного до восьми дней. В это время пациент чувствует себя почти здоровым, но на самом деле вирус продолжает размножаться и имеет больше шансов проникнуть в ткань головного и спинного мозга.