Врач Демьяновская: соблюдение гигиены и вакцинация БЦЖ защитят от туберкулеза

По словам медика, инфицированный человек выделяет бактерии при кашле, чихании или разговоре. Если контакт с заболевшим был непродолжительным, а у собеседника сильный иммунитет, болезнь не разовьется — иммунная система уничтожит бактерии. К симптомам заболевания относятся кашель с мокротой, высокая температура, ночная потливость и слабость.

Среди ключевых мер профилактики туберкулеза эксперт выделила ведение здорового образа жизни, который включает отказ от курения и алкоголя, регулярные физические упражнения, соблюдение правил личной гигиены, а также вакцинацию препаратом БЦЖ.