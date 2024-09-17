Врач Демьяновская: регулярные перерывы в работе облегчат состояние во время магнитных бурь

Мощная магнитная буря накрыла Землю 17 сентября. В такие периоды облегчить состояние помогут регулярные перерывы в работе, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.

По словам специалиста, отдыхать нужно каждые полтора-два часа. Перерыв не стоит занимать скроллингом новостей или просмотром роликов в соцсетях, лучше выполнить дыхательные упражнениями или заняться легкой разминкой.

Кроме того, во время магнитных бурь важно правильно питаться и пить достаточно жидкости. Так организму будет легче справляться с нагрузками, отметила Демьяновская.