Врач Демьяновская: регулярные перерывы в работе облегчат состояние во время магнитных бурь

Мощная магнитная буря накрыла Землю 17 сентября. В такие периоды облегчить состояние помогут регулярные перерывы в работе, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.
По словам специалиста, отдыхать нужно каждые полтора-два часа. Перерыв не стоит занимать скроллингом новостей или просмотром роликов в соцсетях, лучше выполнить дыхательные упражнениями или заняться легкой разминкой.
Кроме того, во время магнитных бурь важно правильно питаться и пить достаточно жидкости. Так организму будет легче справляться с нагрузками, отметила Демьяновская.
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