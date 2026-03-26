Врач Демьяновская рассказала, когда чувство одиночества может быть опасным

Чувство одиночества иногда свидетельствует не только о жизненных обстоятельствах, но и о возможных заболеваниях. Об этом «Известиям» сообщила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Одиночество может быть реакцией на социальную изоляцию, например, когда человек живет один и мало общается с близкими. Однако такое состояние может возникать и у людей с сохраненными социальными связями.

По словам эксперта, чувство одиночества часто сопровождает депрессивные расстройства, при которых нарушается работа нейромедиаторов. Это приводит к потере интереса к жизни, снижению энергии и мотивации.

Похожие ощущения могут возникать при тревожных расстройствах, когда человек избегает контактов из-за внутреннего напряжения и страха оценки. Со временем это может привести к реальной социальной изоляции.

Врач отметила, что чувство одиночества характерно для некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. На ранних стадиях пациенты чувствуют, что перестают понимать окружающих и им становится сложнее ориентироваться в разговоре.

Демьяновская подчеркнула, что важно различать уединение и одиночество. Потребность в ограничении общения не всегда является патологией и может быть способом восстановления. Однако если чувство одиночества сопровождается тревогой, подавленным настроением или снижением активности, это может быть поводом для обращения к специалисту.