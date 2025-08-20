Врач Демьяновская рассказала, что пульсирующий шум в ушах нельзя игнорировать

Пульсирующий шум в ушах, совпадающий с ритмом сердца, может указывать на проблемы с сосудами. Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» , почему этот симптом нельзя игнорировать.

Тиннитус — это шум или звон в ушах, не связанный с внешними источниками. Он может быть постоянным или ритмичным, в последнем случае его называют пульсирующим. Появление такого шума может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой, патологии локального кровообращения или изменения внутричерепного давления.

Екатерина Демьяновская назвала атеросклероз сосудов головного мозга одной из причин пульсирующего тиннитуса. Также симптом может быть связан с повышенным артериальным давлением, артериовенозными мальформациями и аневризмами.

Врач рекомендовала обратиться к специалисту, если пульсирующий шум возникает периодически. Насторожить должны резкая головная боль, глухота на одно ухо, сильное головокружение и другие тревожные симптомы.

По словам эксперта, врач проводит комплексное обследование, включая осмотр ЛОР-органов, тестирование слуха, МРТ головного мозга и ангиографию сосудов. Лечение зависит от установленной причины.