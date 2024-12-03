Врач Демьяновская рассказала, что микоплазменной пневмонией чаще всего заражаются дети и подростки

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с изданием Life рассказала об особенностях микоплазменной пневмонии — разновидности инфекционного поражения легких.
По словам медика, этой болезнью обычно заражаются дети и подростки в осеннее и зимнее время года. Пневмония передается воздушно-капельным путем при вдыхании с пылью и при длительном контакте с зараженным человеком. Чаще всего она проявляется как обычное ОРЗ в виде головной боли, слабости в теле и температуры до 38 градусов.
Демьяновская пояснила, что при микоплазменной пневмонии кашель может отсутствовать вовсе, а на первый план в клинической картине выходит боль в грудной клетке.
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