Врач Демьяновская рассказала, что люди с заболеваниями сосудов особенно чувствительны к магнитным бурям

Магнитные бури могут вызывать недомогание у людей из-за изменений в природных условиях, влияющих на организм. Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала RT , что эффекты связаны с вегетативной нервной системой, управляющей внутренними органами.

«Колебания магнитного поля Земли могут вступать в резонанс с водителем сердечного ритма, замедлять кровоток в мелких сосудах, снижать способность тканей усваивать кислород», — поясняет специалист. Это приводит к легкому кислородному голоданию тканей, включая клетки головного мозга.

Особенно чувствительны к таким изменениям люди с заболеваниями сосудов, сердца или нервной системы. Их организм тратит больше ресурсов на адаптацию, что проявляется в виде головной боли, перепадов артериального давления, слабости и проблем с концентрацией.

Чтобы облегчить состояние, важно снизить нагрузку на основные системы организма. Врач рекомендует придерживаться щадящего режима дня, избегать физического и эмоционального напряжения. Неспешные прогулки на свежем воздухе могут улучшить кровообращение.

«Следует уделить внимание питьевому режиму и ограничить продукты, способные задерживать жидкость в организме, вызывать перепады уровня глюкозы крови — с большим количеством соли и сахара», — советует Демьяновская.

При хронических заболеваниях необходимо иметь под рукой препараты, рекомендованные лечащим врачом.