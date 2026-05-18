Врач Демьяновская рассказала, что лечение циклотимии включает психотерапию, нормализацию режима сна и отдыха

Перепады настроения могут быть признаком не только стресса или усталости, но и более серьезного состояния — циклотимии. Это хроническое расстройство настроения, которое может перейти в биполярное расстройство, рассказала невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в интервью «Известиям» .

Циклотимия характеризуется регулярными и продолжительными изменениями настроения, при которых периоды эмоционального подъема чередуются с периодами снижения настроения. Симптомы при этом обычно выражены слабее, чем при классическом биполярном расстройстве, поэтому многие люди не обращаются за помощью, считая свое состояние особенностью характера.

Врач подчеркнула, что нестабильность эмоционального состояния может привести к хроническому стрессу, конфликтам и эмоциональному выгоранию. Игнорирование симптомов может вызвать ухудшение состояния, проблемы в отношениях и даже злоупотребление алкоголем.

«Очень важно обращать внимание на повторяющиеся циклы изменения настроения, если они сохраняются длительное время и мешают повседневной жизни», — отметила Демьяновская.

Лечение циклотимии включает психотерапию, нормализацию режима сна и отдыха, снижение уровня стресса и развитие навыков эмоциональной саморегуляции. В некоторых случаях может потребоваться медикаментозная терапия для стабилизации настроения.