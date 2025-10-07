Врач Демьяновская рассказала, что инкубационный период вируса Коксаки длится до шести дней

«Главным образом, вирус передается фекально-оральным механизмом: через грязные руки, воду, плохо вымытые фрукты и овощи. Возможен и контактный механизм — заражение через полотенца, посуду, предметы, которыми пользуются сразу несколько членов семьи или коллектива», — подчеркнула доктор.

По словам Демьяновской, дети часто заражаются вирусом через игрушки в детском саду и письменные принадлежности в школе. Вирус устойчив во внешней среде и может сохраняться на поверхностях несколько дней, что способствует массовому заражению.

Как правило, инкубационный период длится три–шесть дней. Болезнь начинается с повышенной температуры до 38–39 градусов, затем появляются слабость, головная боль, боли в мышцах и першение в горле. После этого можно обнаружить характерную сыпь, рассказала специалист.