Врач Демьяновская рассказала, что эмоции и образ жизни влияют на качество сна

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская предупредила о негативном воздействии бессонницы на разные стороны жизни человека. В беседе с RT она рассказала о факторах, вызывающих бессонницу, и о том, как она воздействует на организм.

Демьяновская классифицирует причины бессонницы на три категории: физиологические, психологические и внешние. К физиологическим причинам относят хронические заболевания, гормональные изменения, недостаток витаминов и минералов. Недостаток магния и калия может привести к мышечному напряжению и проблемам с сердечным ритмом, тогда как гормональные сдвиги во время беременности, менопаузы или перед месячными циклами также влияют на качество сна. Искривленная носовая перегородка тоже может спровоцировать проблемы со сном.

Психологические факторы, такие как стресс, тревожность и сильные эмоции, трудно игнорировать, когда речь идет о нарушении сна. Мозг, который активно перерабатывает дневные события, испытывает трудности с расслаблением. Внешние факторы, такие как сухой воздух в спальне, шум, свет и использование электронных устройств перед сном, также могут мешать засыпанию.

Для решения проблем с бессонницей важно подойти к вопросу комплексно. Сначала стоит сосредоточиться на гигиене сна, обследовании и исключении патологических состояний, способных приводить к бессоннице.