Врач Демьяновская рассказала, что баня летом помогает активнее выводить токсины

Многие люди рассматривают баню как преимущественно «зимний» обряд, так как летом уже достаточно жарко, и никто не хочет подвергать себя еще большему теплу. Тем не менее, поход в парную летом имеет свои скрытые плюсы. Об этом Life рассказала невролог, специалист лаборатории «гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что летняя баня или сауна — это отличная тренировка для адаптации к высоким температурам. При отсутствии противопоказаний можно после парения искупаться в прохладной воде или провести обливание для закаливания.

Кроме того, в жару тело более эффективно выводит токсины через кожу, поэтому посещение бани регулярно поможет очистить все слои кожи. Еще один, возможно, неожиданный плюс: переносить летнюю жару после бани становится намного легче.