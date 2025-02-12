Врач Демьяновская: при похолодании повышается давление и учащается пульс

В европейской части России прогнозируют значительное снижение температуры. Такие изменения могут привести к активации ряда защитных механизмов организма, направленных на сохранение тепла, рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life .

По ее словам, для поддержания нормальной работы важнейших органов усиливается кровообращение. В то же время периферийные сосуды, снабжающие кровью конечности и кожный покров, сужаются, уменьшая тем самым теплопотерю через поверхность кожи. Для улучшения кислородного снабжения тканей организм может начать активно вырабатывать эритроциты, из-за чего повышается густота крови.

Демьяновская подчеркнула, что такие реакции организма вызывают ускорение сердечного ритма и повышение артериального давления, увеличивая нагрузку на сердце. Это особенно опасно для тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы.