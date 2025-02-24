Врач Демьяновская: при болях в суставах необходимо ограничить употребление соли

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что около 18 миллионов человек по всему миру испытывают мучительную боль в суставах, которая существенно ограничивает их подвижность и качество жизни. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» поделилась знаниями о причинах возникновения болей в суставах.

Она пояснила, что чаще всего боли в суставах начинаются после 50-60 лет и связаны с развитием остеоартрита — заболеванием, характеризующимся постепенной деградацией хряща сустава, выполняющего роль амортизатора при движении. Однако проблемы с суставами могут возникать и раньше, особенно у тех, кто перенес травмы, занимается физическим трудом или страдает аутоиммунными патологиями. Кроме того, повышенный вес увеличивает нагрузку на суставы, ускоряя их износ.

Пациентам с проблемами суставов врачи настоятельно советуют пересмотреть свое питание. В частности, рекомендуется сократить потребление соли, острых специй и копченых блюд. Вместо этого стоит обратить внимание на продукты, богатые витаминами C и D, кальцием, фосфором и биофлавоноидами.