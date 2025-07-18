Врач Демьяновская предупредила, что вирус бешенства может привести к смерти без своевременной помощи

Бешенство — это опасное заболевание, которое развивается быстро и неизбежно заканчивается летальным исходом, если не провести вакцинацию. Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала Life.ru, что заразиться можно не только от укуса инфицированного животного, но и при контакте с его слюной.

Вирус способен проникнуть в организм через микротрещины на коже или слизистых. Также есть риск заражения при разделке туши больного животного или употреблении зараженного мяса.

Первые симптомы бешенства могут напоминать простуду: повышение температуры до 38 градусов, озноб, головная боль, тревожность и раздражительность. Позже появляются более специфичные признаки: перевозбуждение, буйство, агрессия и боязнь воды.

После появления симптомов помочь уже невозможно. Спасти человека может только многоступенчатая вакцинация, начатая сразу после укуса и проводимая в течение 90 дней. В некоторых случаях требуется введение антирабического иммуноглобулина.