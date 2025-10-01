Врач Демьяновская предупредила, что резкое пробуждение может негативно сказаться на здоровье

Резкое пробуждение может негативно сказаться на здоровье. Об этом Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Резкий переход от сна к бодрствованию может стать стрессовым для организма, если мозг, который находился в фазе медленного сна, принудительно вырывается в „реальность“. Это вызывает резкий скачок гормонов стресса кортизола и адреналина», — объясняет специалист.

Есть способы сделать пробуждение более комфортным. Например, использовать световой будильник, имитирующий восход солнца, или специальный браслет, который определяет оптимальную фазу для пробуждения. Также поможет мелодичный будильник с нежными звуками и «правило пяти минут» — не вставать сразу после звонка, а дать себе время адаптироваться.