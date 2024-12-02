Врач Демьяновская предупредила, что при отравлении дихлофосом возникает тошнота и головная боль
При обработки помещения от насекомых важно всегда внимательно изучать, что написано на флаконе химиката. Об этом сообщили в беседе с RT врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Она объяснила, что в противном случае человек может серьезно отравиться, вплоть до летального исхода.
«Дихлофос — очень сильный инсектицид, но он негативно воздействует <…> на нервную систему человека, нарушая нормальную передачу импульсов между нервными клетками», — объяснила врач.
Она добавила, что отравление этим химикатом проявляется сначала через тошноту и головную боль. При возникновении симптомов нужно сразу обратиться к врачу.
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