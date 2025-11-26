Врач Демьяновская предупредила, что отопление в квартирах может негативно сказаться на здоровье

Отопление в квартирах может негативно сказаться на здоровье человека. Из-за пересушивания воздуха повышается риск ОРВИ и обострения хронических заболеваний носоглотки — ринитов, синуситов, фарингитов и тонзиллитов. Такое мнение выразила RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что при сильном отоплении слизь в дыхательных путях становится слишком вязкой, ее количество может значительно снижаться. Это создает условия для проникновения инфекций.

Люди с респираторной аллергией, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями бронхов и легких также могут чувствовать себя хуже из-за сухого воздуха.

«Из-за сухого воздуха слизистые оболочки дыхательных путей становятся более чувствительными, что повышает риск раздражения и воспаления», — добавила специалист.

По словам врача, отопительный сезон может быть сложным для людей с кожными заболеваниями — атопическим дерматитом, псориазом, экземой. Недостаточная влажность дома приводит к тому, что кожа пересушивается, защитный барьер ослабевает.

Чтобы уменьшить дискомфорт и риски для здоровья, важно поддерживать нормальную влажность воздуха в помещении, не допускать повышения температуры воздуха более 21–22 градусов, пить достаточно жидкости и использовать увлажняющие средства для кожи.