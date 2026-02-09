Врач Демьяновская предупредила, что ночную эпилепсию можно принять за лунатизм
Судороги, крики и внезапные пробуждения во сне могут быть признаками не только стресса или кошмаров, но и опасного неврологического заболевания. Ночная эпилепсия — одна из самых сложных для диагностики форм этого недуга, рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru.
По словам врача, спровоцировать приступ могут недосып, эмоциональное напряжение, употребление алкоголя, повышение температуры тела, а также нерегулярный прием противоэпилептических препаратов.
Невролог отметила, что ночную эпилепсию нередко путают с лунатизмом, ночными страхами, паническими атаками во сне, скрежетанием зубами или кошмарными сновидениями. Однако при эпилептическом приступе сознание обычно отсутствует или помрачено, движения носят стереотипный характер, часто возникает сильное мышечное напряжение.