Врач Демьяновская предупредила, что ночную эпилепсию можно принять за лунатизм

Судороги, крики и внезапные пробуждения во сне могут быть признаками не только стресса или кошмаров, но и опасного неврологического заболевания. Ночная эпилепсия — одна из самых сложных для диагностики форм этого недуга, рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru.