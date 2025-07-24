Врач Демьяновская предупредила, что длительное «залипание» в телефоне негативно влияет на осанку и состояние ЦНС

По словам доктора, длительное время, проведенное с наклоненной головой, может привести к перенапряжению шейных мышц и нарушению осанки.

«Длительное "залипание" в телефоне действительно может влиять не только на зрение, но и на осанку, а через нее — и на общее состояние нервной системы. Когда человек смотрит в экран под углом вниз, он избыточно напрягает мышцы шеи, плеч и верхней части спины, так как относительная масса головы в такой позе увеличивается в разы», — объяснила Демьяновская.

Врач добавила, что длительное пребывание в такой позе может вызвать синдром компьютерной шеи, сопровождающийся болями и ограничением подвижности. В дальнейшем это может привести к серьезным изменениям в позвоночнике, включая грыжи межпозвонковых дисков.