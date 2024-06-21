Врач Демьяновская посоветовала возрастным водителям особенно тщательно следить за своим здоровьем

Возможность водить машину позволяет пожилым людям вести активную жизнь. Однако возрастным автомобилистам необходимо особенно тщательно следить за своим здоровьем, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, для этого необходимо регулярно проходить профосмотры, строго соблюдать рекомендации врача и держать в автомобильной аптечке нужные лекарства. Ни в коем случае нельзя садиться за руль при плохом самочувствии.

Демьяновская отметила, что пожилые люди обычно имеют большой опыт вождения и намного осмотрительнее ведут себя на дорогах.

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