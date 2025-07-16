Врач Демьяновская отнесла эпилепсию к осложнениям менингококковой инфекции

Врач Екатерина Демьяновская из лаборатории «Гемотест» предупредила, что менингококковая инфекция может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти. Она выделила основные формы инфекции: назофарингит, менингит и менингококковый сепсис, сообщил RT .

К характерным признакам менингита медик отнесла высокую температуру, головную боль, светобоязнь, тошноту и рвоту, нарушение сознания. При менингококковом сепсисе возникают озноб, слабость, геморрагическая сыпь.

Инкубационный период болезни составляет от одного до 10 дней. Из-за быстрого развития симптомов болезнь сложно выявить на начальном этапе.

По словам врача, недуг может сопровождаться целым рядом серьезных последствий, включая поражение головного мозга, формирование структурной эпилепсии, потерю конечностей (некроз тканей на фоне диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови при тяжелой форме болезни), а также возникновение острой почечной недостаточности.