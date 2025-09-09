Врач Демьяновская отметила, что за осенней депрессией могут скрываться соматические заболевания

В период сокращения светового дня многие сталкиваются с осенней депрессией. Невролог Екатерина Демьяновская утверждает, что, хотя полностью предотвратить сезонное аффективное расстройство невозможно, существуют методы, облегчающие его течение. Об этом написало РИАМО .

«Нет способа со 100% гарантией предотвратить развитие сезонной депрессии. Но если контролировать свое состояние, можно попытаться облегчить его и переждать депрессивный период», — говорит специалист.

По словам невролога, для улучшения состояния важно наладить режим питания и сна, ежедневно гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и находить приятные занятия, сообщил «ФедералПресс».

Демьяновская также отметила, что за симптомами осенней депрессии могут скрываться соматические заболевания. Слабость и повышенная утомляемость могут указывать на недостаток витаминов и анемию. Поэтому эксперт рекомендует обратиться к терапевту для выяснения причин плохого самочувствия.