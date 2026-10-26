Врач Демьяновская отметила, что при минусовой температуре ребенку обычно достаточно трех слоев одежды

Влажная кожа на шее ребенка говорит о том, что он перегрелся из-за слишком теплой одежды. Об этом рассказала RT врач Екатерина Демьяновская.

По ее словам, при минусовой температуре ребенку обычно достаточно трех слоев одежды, если материалы подобраны с учетом активности и погоды. Главный критерий — не количество предметов гардероба, а их суммарная теплоизоляция и способность отводить влагу.

«Оптимальным считается принцип трех слоев, каждый из которых выполняет свою функцию», — отметила эксперт лаборатории «Гемотест».

Первый слой, соприкасающийся с кожей, должен отводить влагу. Для холодной погоды подойдут полиэстер, полипропилен или шерсть мериноса. Хлопок в качестве первого слоя использовать не рекомендуется: он сильно впитывает влагу, удерживает ее при потоотделении и может привести к теплопотерям и переохлаждению.

Второй слой обеспечивает теплоизоляцию, удерживая воздух между волокнами. Флис, шерсть или тонкий синтепон создают воздушную прослойку. Третий слой должен защищать от ветра и осадков. При выборе мембранной верхней одежды ее паропроницаемость должна соответствовать уровню активности ребенка, добавила врач.