Врач Демьяновская: неправильно подобранная подушка может усугубить проблемы с дыханием во сне | 360°

27 апреля 2024, 14:59
Врач Демьяновская: неправильно подобранная подушка может усугубить проблемы с дыханием во сне
Неправильно подобранная подушка может спровоцировать напряжение мышц в шейном отделе и усугубить проблемы с дыханием во сне. Об этом рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, подушка должна поддерживать голову так, чтобы шея оставалась в нейтральной позиции по отношению к позвоночнику. В противном случае может нарушиться мышечный тонус в шейном отделе и плечевом поясе, а также возникнуть обструктивное апноэ.
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Врач отметила, что для сна на боку лучше выбирать высокую подушку, на спине — более пологую.
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