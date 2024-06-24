Врач Демьяновская назвала закаливание одним из эффективнейших способов укрепления иммунитета

Эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» рассказала, что закаливание является одним из эффективнейших способом укрепления иммунитета.

Медик пояснила, что закаливанием считаются не только купание в ледяной проруби или растирание снегом, но и другие способы.

«Это тренировка для иммунитета, во время которой он учится более адекватно реагировать на внешние условия, такие как смена погоды, кратковременное охлаждение, физический и эмоциональный стресс», — сказала врач.

Демьяновская призвала отказаться от процедуры закаливания людям со слишком низкой массой тела, сахарным диабетом, заболеваниями суставов, пороками сердца и другими противопоказаниями.