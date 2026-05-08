Врач Демьяновская назвала свет от экранов гаджетов одной из причин недосыпа

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала RT о причинах недосыпа и способах его предотвращения.

По словам специалиста, взрослому человеку необходимо спать семь-восемь часов подряд. Если регулярно сокращать это время, накапливается усталость.

«За пропущенные часы сна не получится отоспаться в выходные», — предупредила врач.

Одной из причин недосыпа может быть свет от экранов устройств. Он сбивает выработку мелатонина — природного сигнала ко сну. Специалист пояснила, что голубой спектр воспринимается мозгом как начало дня. В результате засыпание сдвигается на более позднее время, а утреннее пробуждение по будильнику происходит в фазе глубокого сна.