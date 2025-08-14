Врач Демьяновская назвала слабость пальцев рук одним из первых симптомов рассеянного склероза

Рассеянный склероз — это заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно вызывает разрушение защитных оболочек нервных волокон в головном и спинном мозге. О том, как выявить болезнь на ранней стадии, рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» .

Как отметила доктор, одним из первых симптомов может быть необъяснимая слабость в пальцах рук. Обычно она сопровождается другими проявлениями, такими как нарушения речи и зрения, снижение точности движений, дрожь в руках, проблемы с функцией тазовых органов и повышенная утомляемость.

«При рассеянном склерозе нередко наблюдаются различные зрительные расстройства: от размытости видимых предметов до дискомфорта при попытке перевести взгляд. Также характерны нарушения координации движений: неустойчивость при ходьбе и связанные с нею периодические приступы головокружения», — рассказала врач.

Для диагностики заболевания медики применяют методы нейровизуализации, лабораторные исследования ликвора и крови, а также электронейромиографию. Пациентам с рассеянным склерозом рекомендуется физическая активность, плавание, йога и лечебная гимнастика. Также важно избегать перегрева и придерживаться сбалансированного питания, подчеркнула Демьяновская.