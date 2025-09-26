Врач Демьяновская назвала сильную одышку во время болезни грозным сигналом

При респираторных инфекциях важно отличать легкое недомогание от состояния, требующего срочной помощи врача. Невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в интервью RT рассказала о наиболее тревожных признаках во время болезни.

Самым грозным сигналом специалист назвала сильную одышку и ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя.

«Если человеку трудно сделать глубокий вдох, говорить длинными предложениями без пауз, имеется цианоз губ и кончиков пальцев, а частота дыхания превышает 20—24 вдоха в минуту, нужно как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи», — отметила медик.

По словам Демьяновской, второй тревожный признак — высокая температура тела, которая возвращается даже после приема жаропонижающих препаратов. Лихорадка, сохраняющаяся в течение трех дней, демонстрирует истощение сил организма.