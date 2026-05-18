Врач Демьяновская назвала плавание одним из наиболее безопасных методов борьбы с лишним весом

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в интервью NEWS.ru рассказала, что плавание является одним из наиболее безопасных методов борьбы с лишним весом. Она подчеркнула, что для избавления от лишних калорий также полезна аквааэробика.

Демьяновская объяснила, что начинать борьбу с ожирением нужно осторожно. Большие физические нагрузки, к которым организм не подготовлен, могут привести к травмам суставов, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и усилению одышки. Для успешного лечения ожирения важно скорректировать питание и повысить физическую активность. Одним из оптимальных видов нагрузок является аэробная тренировка, которая включает в себя спокойные и ритмичные движения на выносливость.

Врач уточнила, что к аэробным нагрузкам относится ходьба по ровной поверхности без утяжелителей. На начальном этапе достаточно заниматься два-три часа в неделю, начиная с 15–20 минут медленного шага ежедневно. Пульс при этом не должен превышать 110 ударов в минуту.

По словам Демьяновской, постепенное увеличение времени нагрузок может улучшить липидный профиль и чувствительность к инсулину, не перегружая сердечную мышцу. Занятия в воде способствуют разгрузке позвоночника и суставов, снижая компрессионную нагрузку и создавая необходимое сопротивление для мышц.