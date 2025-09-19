Врач Демьяновская назвала лифт в сезон простуд местом повышенного риска заражения

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала RT , что лифт в сезон простуд может стать местом повышенного риска заражения. Даже непродолжительная поездка в лифте с человеком, страдающим от вируса, может привести к заражению, особенно если у попутчика ослаблен иммунитет.

«Когда инфицированный человек кашляет, чихает, с капельками слюны и слизи в воздух попадают вирусные частицы. В тесном пространстве лифта эти капли с вдыхаемым воздухом могут легко попасть на слизистые оболочки глаз, носа и ротовой полости других людей. Этого может хватить для заражения», — предупредила специалист.

В лифте вирусные частицы могут оставаться в воздухе некоторое время, особенно если в лифте нет постоянного притока свежего воздуха, отметила врач. Контактный механизм заражения также возможен через прикосновение к поверхностям, которых касался инфицированный человек.