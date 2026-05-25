Врач Демьяновская напомнила о риске заражения столбняком через небольшие порезы и занозы

Столбняк — это серьезное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Невролог Екатерина Демьяновская в интервью Life.ru рассказала о рисках, связанных со столбняком.

По словам врача, основная опасность столбняка заключается в быстром и разрушительном воздействии нейротоксина на нервную систему. Токсин подавляет естественные процессы расслабления мышц, что вызывает неконтролируемый спазм. В тяжелых случаях в патологический процесс вовлекаются дыхательные мышцы и сердечно-сосудистая система.

Заражение происходит при попадании спор бактерии в рану. Источником могут быть почва, пыль, грязная вода, а также предметы, контактировавшие с землей. Риск существует даже при небольших порезах, уколах, занозах, ожогах или укусах животных.