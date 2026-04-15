Врач Демьяновская напомнила о риске появления головной боли из-за дождливой погоды

В периоды затяжных дождей в окружающей среде происходят значительные изменения: атмосферное давление падает, уровень влажности растет, а освещенность снижается. Эти факторы могут оказывать влияние на состояние сосудов, гормональный баланс и работу центральной нервной системы, сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT .

По ее словам, для здорового человека такие изменения обычно не критичны, но у людей с метеочувствительностью могут вызывать ощутимые нарушения. Одним из самых частых симптомов является головная боль. Она способна возникать из-за изменения работы чувствительных нервных окончаний головы и тонуса сосудов на фоне колебаний атмосферного давления.

«Когда атмосферное давление снижается, сосуды расширяются, усиливается приток крови к мозговым оболочкам. В результате человек может отмечать пульсирующую боль в висках, тяжесть в голове или чувство распирания», — пояснила врач.

Кроме того, в пасмурную и дождливую погоду снижается уровень естественного освещения, что влияет на выработку нейромедиаторов и гормонов, отвечающих за хорошее настроение и бодрость.