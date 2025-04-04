Врач Демьяновская: физическая активность и чтение помогут защитить мозг от старения

Врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с сайтом «Известия» поделилась рекомендациями по сохранению здоровья мозга в пожилом возрасте.
Доктор подчеркнула важность правильного питания, физической активности и чтения. Особое внимание следует уделить продуктам, богатым омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, таким как морская рыба, орехи, ягоды и овощи.
Врач также рекомендовала ограничить потребление рафинированного сахара и полуфабрикатов. Физическая активность стимулирует кровообращение и укрепляет нейронные связи. Важную роль играют умственная нагрузка, регулярный сон и общение с близкими, заключила Демьяновская.
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