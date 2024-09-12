Врач Демьяновская: для облегчения мигрени можно затемнить помещение

Для облегчения состояния во время мигренозного приступа рекомендуется затемнить помещение и приложить прохладный компресс ко лбу. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.
По словам специалиста, также можно выпить травяной чай или просто отдохнуть в тишине. В некоторых случаях облегчить головные боли помогает мороженое, которое следует прижимать к верхнему небу. Но зачастую купировать приступ способны только медикаменты.
Демьяновская отметила, что нередко мигрень сопровождается светобоязнью, искажением зрения, потерей аппетита, побледнением кожи.
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