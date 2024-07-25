Врач Демьяновская: длинные выходные могут негативно отразиться на памяти и сердечно-сосудистой системе

Невролог Екатерина Демьяновская перечислила минусы длинных выходных, связанных с праздниками. Порой такой отдых приносит больше вреда, чем пользы, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, в данный период у многих людей сбивается режим сна и бодрствования. Столь резкие изменения — стресс для организма.

«Это влияет на пищеварение, работу мозга и гормональной системы», — пояснила врач.

Кроме того, при возвращении к обычному графику порой возникает джетлаг, или синдром смены часового пояса. Состояние негативно сказывается на иммунитете, памяти, концентрации внимания и сердечно-сосудистой системе.

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