Врач Демьяновская: аттракционы могут вызвать сердечный приступ или аритмию

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, кому не следует посещать парки аттракционов. В некоторых случаях данные развлечения могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, отметила медик в беседе с Life.

По ее словам, резкие перепады высоты и большая скорость опасны при заболеваниях сердца и сосудов. Аттракционы, вызывая изменение давления и учащение пульса, способны спровоцировать сердечный приступ или аритмию.

Врач добавила, что пациентам с венозным тромбозом или воспалительными заболеваниями лор-органов тоже стоит проявлять осторожность при выборе досуга.

Прогноз повышения ключевой ставки Центробанка до 20% объяснили ростом инфляции

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте