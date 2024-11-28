Врач Дементьева: отказ от углеводов может обернуться набором веса и камнями в желчном пузыре

Эндокринолог Раиса Дементьева рассказала о последствиях отказа от углеводов. Такой способ похудения не даст положительных результатов, отметила эксперт в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, организм человека критически нуждается в углеводах, ведь они дают энергию. Ночью за их поступление отвечает печень.

«Каждый раз, вырабатывая углеводы днем, печень работает на износ и выполняет лишнюю работу, так как ее основная задача в дневное время — белковый и жировой обмен. Если такая супернагрузка длится долго, печень со временем перестает „чувствовать“, сколько углеводов на самом деле нужно», — пояснила врач.

Впоследствии, добавила специалист, появляются лишние выработанные углеводы, которые запасутся в виде жира. Как результат — лишний вес, заболевания пищеварительной системы и камни в желчном пузыре.